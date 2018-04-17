В Киеве сообщили о заминировании горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям поступило анонимное сообщение о минировании колонного зала Киевского городского совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
Сейчас в помещении здания работают эксперты-взрывотехники. Пока информация о минировании не подтвердилась.
"На месте работают взрывотехники, которые тщательно проверяют здание на предмет взрывных устройств. Пока нам не поступило рекомендаций по эвакуации работников. Сессию планируем начать согласно распорядка", - отметил заместитель городского головы Владимир Прокопов.
Также отмечено, что пленарное заседание Киевсовета должно начаться в 15:00.
Напомним, вчера поступило сообщение о минировании Белгород-Днестровского городского суда в Одессе. Из здания суда эвакуировали 30 человек.