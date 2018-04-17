У Києві повідомили про замінування міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. До Державної служби України з надзвичайних ситуацій надійшло анонімне повідомлення про мінування колонної зали Київської міської ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київради.
Наразі у приміщенні будівлі працюють експерти-вибухотехніки. Поки інформація про мінування не підтвердилась.
“На місці працюють вибухотехніки, ретельно перевіряють будівлю на предмет вибухових пристроїв. Поки нам не надійшло рекомендацій щодо евакуації працівників. Сесію плануємо почати згідно розпорядку”, — зазначив заступник міського голови Володимир Прокопів.
Також відзначено, що пленарне засідання Київради має розпочатись о 15:00.
Нагадаємо, вчора до правоохоронців поступило повідомлення про мінування Білгород-Дністровського міського суду в Одесі. З будівлі суду евакуювали 30 осіб.