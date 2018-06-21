В Киеве сообщили о минировании Дома профсоюзов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Киеве сообщили о заминировании Дом профсоюзов. Об этом УНН рассказали в пресс-службе полиции Киева.
“Есть такая информация (о заминировании столичного Дома профсоюзов — ред)”, — сообщили в пресс-службе.
По данным полиции, осмотр и проверка помещения еще продолжается.
Как сообщал УНН, 30 мая 2018 года начался демонтаж баннера с киевского Дома профсоюзов.
Напомним, в Киеве на Майдане Незалежности в ночь на 19 февраля 2014 года в Доме профсоюзов произошел пожар. Сначала начал гореть большой телеэкран, расположенный на стене здания, после чего огонь перекинулся внутрь со 2 по 5 этаж, часть окон в доме обгорела.
Окончательно пожар удалось потушить лишь в 6:55 утра 20 февраля 2014 года. После нейтрализации огня там было найдено тело человека. По данным ГосЧС, во время пожара удалось спасти 41 человек.
Летом 2014 года начался процесс ликвидации последствий пожара. Полностью восстановить Дом профсоюзов планировали в августе 2016 года к 25-й годовщины независимости Украины. Однако ремонтные работы продолжаются.