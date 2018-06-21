У Києві повідомили про замінування Будинку профспілок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Києві повідомили про замінування Будинок профспілок. Про це УНН розповіли у прес-службі поліції Києва.
“Є така інформація (щодо замінування столичного Будинку профспілок — ред)”, — повідомили у прес-службі.
За даними поліції, огляд і перевірка приміщення ще триває.
Як повідомляв УНН, 30 травня 2018 року почався демонтаж банера з київського Будинку профспілок.
Нагадаємо, в Києві на Майдані Незалежності в ніч на 19 лютого 2014 року в Будинку профспілок сталася пожежа. Спочатку почав горіти великий телеекран, розташований на стіні будівлі, після чого вогонь перекинувся всередину з 2 по 5 поверх, частина вікон у будинку обгоріла.
Остаточно пожежу вдалося загасити лише о 6:55 ранку 20 лютого 2014 року. Після нейтралізації вогню там було знайдено тіло людини. За даними ДСНС, під час пожежі вдалося врятувати 41 осіб.
Влітку 2014 року розпочався процес ліквідації наслідків пожежі. Повністю відновити Будинок профспілок планували в серпні 2016 року до 25-ї річниці незалежності України. Однак ремонтні роботи тривають.