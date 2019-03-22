В Киеве посчитали идентифицированных собак

"Предприятием в 2018 году было зарегистрировано 634 животных, из них 581 собака, с начала 2019 - 100 животных, из них 93 собаки", - сообщили в КП.

В 2019 году в столице чиповали 13% от общего количества зарегистрированных животных. В прошлом году этот показатель составлял 5,68%, рассказали в КП.

Напомним, парламентарии хотят обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.

Предполагается, что после принятия законопроекта (№9022 - ред.) будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.