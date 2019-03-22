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В Киеве посчитали идентифицированных собак

Киев • УНН

 • 10906 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. На сегодня в Киеве зарегистрировано 734 животных, 92% из которых - собаки. Об этом сообщили УНН в коммунальном предприятии "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Департамента городского благоустройства КГГА.

В Киеве посчитали идентифицированных собак

"Предприятием в 2018 году было зарегистрировано 634 животных, из них 581 собака, с начала 2019 - 100 животных, из них 93 собаки", - сообщили в КП.

В 2019 году в столице чиповали 13% от общего количества зарегистрированных животных. В прошлом году этот показатель составлял 5,68%, рассказали в КП.

Напомним, парламентарии хотят обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.

Предполагается, что после принятия законопроекта (№9022 - ред.) будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.

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