В Киеве посчитали идентифицированных собак
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На сегодня в Киеве зарегистрировано 734 животных, 92% из которых - собаки. Об этом сообщили УНН в коммунальном предприятии "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Департамента городского благоустройства КГГА.
"Предприятием в 2018 году было зарегистрировано 634 животных, из них 581 собака, с начала 2019 - 100 животных, из них 93 собаки", - сообщили в КП.
В 2019 году в столице чиповали 13% от общего количества зарегистрированных животных. В прошлом году этот показатель составлял 5,68%, рассказали в КП.
Напомним, парламентарии хотят обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.
Предполагается, что после принятия законопроекта (№9022 - ред.) будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.