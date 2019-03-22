У Києві порахували ідентифікованих собак
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На сьогодні у Києві зареєстровано 734 тварини, 92% з яких - собаки. Про це УНН повідомили у Комунальному підприємстві "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Департаменту міського благоустрою КМДА.
"Підприємством у 2018 році було зареєстровано 634 тварини, з них 581 собака, з початку 2019 року - 100 тварин, з них 93 собаки", - повідомили у КП.
У 2019 році в столиці чипували 13% від загальної кількості зареєстрованих тварин. Минулого року цей показник становив 5,68%, розповіли у КП.
Нагадаємо, парламентарі хочуть зобов'язати власників домашніх і диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. Ідентифікувати і реєструвати тварин буде спеціальний заклад - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.
Передбачається, що після ухвалення законопроекту (№9022 - ред.) буде створено Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде в базі. Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати виписку з реєстру безкоштовно.