В Киеве предупреждают о грозе и шквальном ветре

"В Киеве в ближайший час и до конца суток 10 июля гроза, местами шквалы ветра 15-18 м/с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении.



Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.



Как сообщал УНН, в понедельник 2 июля в столице зафиксировали два температурные рекорда, относительно климатической нормы такая температура соответствует сентябрю.