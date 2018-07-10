У Києві попереджають про грозу і шквальний вітер

"У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби 10 липня гроза, місцями шквали вітру 15-18 м/с. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі", - йдеться у повідомленні.



Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру: усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.



Як повідомляв УНН, у понеділок 2 липня в столиці зафіксували два температурні рекорди, за кліматичною нормою така температура відповідає вересню.