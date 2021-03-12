В Киеве предупредили об ограничении на вход на трех станциях метро из-за футбола
Киев • УНН
КИЕВ. двенадцатое марта. УНН. В воскресенье, 14 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможно ограничение на вход к станциям метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен", пишет УНН.
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"В воскресенье, 14 марта, в связи с проведением на НСК" Олимпийский "футбольного матча между командами" Шахтер "(Донецк) и" Десна "(Чернигов) возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.
Так, после окончания игры (которая начнется в 17:00), для обеспечения безопасного и перевозки пассажиров, возможно ограничение (не закрытие) на вход к станциям метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
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Сообщается, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
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