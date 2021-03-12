У Києві попередили про обмеження на вхід до трьох станцій метро через футбол

Цитата

"У неділю, 14 березня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Десна" (Чернігів) можливі деякі зміни у роботі столичної підземки.

Так, після закінчення гри (яка розпочнеться о 17:00), для забезпечення належного та безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження (не закриття) на вхід до станцій метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Деталі

Повідомляється, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Додамо

На поєдинку відбірного турніру ЧС-2022 Франція — Україна працюватиме німецька суддівська бригада. Головним арбітром виступить 39-річний Тобіас Штілер.