Визначився арбітр поєдинку Франція – Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На поєдинку відбірного турніру ЧС-2022 Франція — Україна працюватиме німецька суддівська бригада. Про це інформує УАФ, передає УНН.
Деталі
Головним арбітром виступить 39-річний Тобіас Штілер. На лініях йому допомагатимуть Крістіан Гіттельманн та Марко Ахмюллер.
Четвертий арбітр — Крістіан Дінгерт. Делегат ФІФА — Тібо Де Гендт (Бельгія). Суддівський спостерігач — Луїс Медіна Кантальєхо (Іспанія).
Варто відзначити, що зустріч збірних відбудеться 24 березня в Сен-Дені на стадіоні "Стад де Франс".
Варто нагадати
Матчем проти Франції команда Андрія Шевченка відкриє кваліфікацію на чемпіонат світу 2022 року. Після зустрічі з французами Україна у Львові прийме Фінляндію (28 березня) і Казахстан (31 березня).