Визначився арбітр поєдинку Франція – Україна

Деталі

Головним арбітром виступить 39-річний Тобіас Штілер. На лініях йому допомагатимуть Крістіан Гіттельманн та Марко Ахмюллер.

Четвертий арбітр — Крістіан Дінгерт. Делегат ФІФА — Тібо Де Гендт (Бельгія). Суддівський спостерігач — Луїс Медіна Кантальєхо (Іспанія).

Варто відзначити, що зустріч збірних відбудеться 24 березня в Сен-Дені на стадіоні "Стад де Франс".

Варто нагадати

Матчем проти Франції команда Андрія Шевченка відкриє кваліфікацію на чемпіонат світу 2022 року. Після зустрічі з французами Україна у Львові прийме Фінляндію (28 березня) і Казахстан (31 березня).