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Визначився арбітр поєдинку Франція – Україна

Визначився арбітр поєдинку Франція – Україна

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. На поєдинку відбірного турніру ЧС-2022 Франція — Україна працюватиме німецька суддівська бригада. Про це інформує УАФ, передає УНН.

Деталі

Головним арбітром виступить 39-річний Тобіас Штілер. На лініях йому допомагатимуть Крістіан Гіттельманн та Марко Ахмюллер.

Четвертий арбітр — Крістіан Дінгерт. Делегат ФІФА — Тібо Де Гендт (Бельгія). Суддівський спостерігач — Луїс Медіна Кантальєхо (Іспанія).

Варто відзначити, що зустріч збірних відбудеться 24 березня в Сен-Дені на стадіоні "Стад де Франс".

Варто нагадати

Матчем проти Франції команда Андрія Шевченка відкриє кваліфікацію на чемпіонат світу 2022 року. Після зустрічі з французами Україна у Львові прийме Фінляндію (28 березня) і Казахстан (31 березня).

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