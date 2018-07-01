В Киеве умер экс-нардеп Заплатинский
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Киеве умер бывший народный депутат Украины Владимир Заплатинский. Об этом в сети Facebook написал бывший мэр Николаева Владимир Гуллер, передает УНН.
"После тяжелой болезни в Киеве, ушел из жизни мой друг... (Бывший - ред.) народный депутат Украины Владимир Заплатинский", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в 2017 году депутат нескольких созывов Верховной Рады Украины от Крыма, бизнесмен Лев Миримский внезапно умер в возрасте 57 лет.
Напомним, что в 2017 году скончался народный депутат от "Народного фронта" Петр Ванат.