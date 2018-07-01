В Киеве умер экс-нардеп Заплатинский

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 30310 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 79278 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104036 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119434 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139289 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144583 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182823 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157000 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143084 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130696 просмотра

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В Киеве умер экс-нардеп Заплатинский

В Киеве умер экс-нардеп Заплатинский

Киев  •  УНН

 • 11140 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В Киеве умер бывший народный депутат Украины Владимир Заплатинский. Об этом в сети Facebook написал бывший мэр Николаева Владимир Гуллер, передает УНН.

"После тяжелой болезни в Киеве, ушел из жизни мой друг... (Бывший - ред.) народный депутат Украины Владимир Заплатинский", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в 2017 году депутат нескольких созывов Верховной Рады Украины от Крыма, бизнесмен Лев Миримский внезапно умер в возрасте 57 лет.

Напомним, что в 2017 году скончался народный депутат от "Народного фронта" Петр Ванат.

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