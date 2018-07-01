У Києві помер екс-нардеп Заплатинський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Києві помер колишній народний депутат України Володимир Заплатинський. Про це в мережі Facebook написав колишній мер Миколаєва Володимир Гуллер, передає УНН.
“Після тяжкої хвороби у Києві, пішов з життя мій друг... (Колишній — ред.) народний депутат України Володимир Заплатинський”, — йдеться у повідомлені.
Як повідомляв УНН, у 2017 році депутат кількох скликань Верховної Ради України від Криму, бізнесмен Лев Миримський раптово помер у віці 57 років.
Нагадаємо, що у 2017 році помер народний депутат від “Народного фронту” Петро Ванат.