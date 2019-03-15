В Киеве полиция устанавливает детали избиения школьницы

"Сообщение об избиении девочки к нам не поступало. Видео избиения увидели постфактум. Сейчас мы устанавливаем личность девочки, почему ее родители не обратились в полицию, а также все детали происшествия", - сообщили в пресс-службе.

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Ранее УНН сообщал, полиция Харькова выясняет информацию об избиении 5-ю детьми мужа.