У Києві поліція встановлює деталі побиття школярки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Поліція встановлює особу дівчинки, яку побили її однолітки неподалік однієї зі шкіл Деснянського району Києва. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-центрі Деснянського відділення Нацполіції міста Києва.
“Повідомлення про побиття дівчинки до нас не надходило. Відео побиття побачили постфактум. Зараз ми встановлюємо особу дівчинки, чому її батьки не звернулись до поліції, а також всі деталі події”, - повідомили у прес-службі.
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Раніше УНН повідомляв, поліція Харкова з’ясовує інформацію про побиття 5-ма дітьми чоловіка.