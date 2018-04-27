В Киеве покажут интерактивный Парк коррупции

“Если общественное мнение по восприятию коррупции не будет меняться, то очень сложно будет надеяться на то, что все усилия будут успешными. Этот парк — не судебный рассмотрение. Он направлен на то, чтобы создать детальное представление о том, что коррупция и как с ней бороться”, — заявила председатель Антикоррупционной инициативы ЕС Эка Ткешелашвили.

По ее словам, целью проекта является привлечение внимания к теме топ-коррупции в Украине.

Парк будет находиться на площади в 700 кв. метров, где будут представлены девять огромных надувных палаток, каждый из которых будет иметь уникальную форму. Один из них, например, будет выглядеть как золотой батон.

“В целом проект будет состоять из двух блоков: коррупция и антикоррупция. Контент парка будет демонстрироваться с помощью интерактивных панелей, инсталляций, VR и других нестандартных форматов”, — пояснила руководитель проекта Ярослава Гресь.

Парк коррупции будет работать 17 дней. Вход в него будет бесплатным, посетителям нужно будет оплатить только входной билет в Ботсад.

Как сообщалось, 27 апреля в Киеве открылась выставка тюльпанов.