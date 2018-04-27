У Києві покажуть інтерактивний Парк корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Інтерактивний Парк корупції відкриється у Національному ботанічному саду ім. Гришка у Києві 1 червня. Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook, передає УНН.
“Якщо громадська думка зі сприйняття корупції не буде змінюватися, то дуже складно буде сподіватися на те, що всі зусилля будуть успішними. Цей парк — не судовий розгляд. Він спрямований на те, щоб створити детальне уявлення про те, що корупція і як з нею боротися”, — заявила голова Антикорупційної ініціативи ЄС Ека Ткешелашвілі.
За її словами, метою проекту є привернення уваги до теми топ-корупції в Україні.
Парк буде перебувати на площі в 700 кв. метрів, де будуть представлені дев’ять величезних надувних наметів, кожен з яких матиме унікальну форму. Один з них, наприклад, буде виглядати як золотий батон.
“В цілому проект буде складатися з двох блоків: корупція і антикорупція. Контент парку буде демонструватися за допомогою інтерактивних панелей, інсталяцій, VR і інших нестандартних форматів”, — пояснила керівник проекту Ярослава Гресь.
Парк корупції буде працювати 17 днів. Вхід до нього буде безкоштовним, відвідувачам потрібно буде сплатити тільки вхідний квиток у Ботсад.
Як повідомлялося, 27 квітня у Києві відкрилася виставка тюльпанів.