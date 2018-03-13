В Киеве ограбили квартиру французского дипломата
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Столичная прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который ограбил квартиру временно поверенного в делах Франции в Киеве, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.
По информации прокуратуры, в ходе следствия установлено, что 22-летний гражданин Украины, действуя в сговоре с неустановленными лицами, изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по ул. Михайловской в Киеве, в которой проживал временный поверенный посольства Французской Республики в Украине вместе с женой.
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"Дождавшись подходящего момента, злоумышленник проник в квартиру с помощью дубликата ключа и похитил имущество потерпевшего на общую сумму около 740 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Прокуратура установила личность, им оказался ранее судимый 22-летний гражданин Украины, уроженец города Шахтерск Донецкой области.
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На сегодня злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (тайное, по предварительному сговору группой лиц, хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище) УК Украины и будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.