У Києві пограбували квартиру французького дипломата
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Столична прокуратура повідомила про підозру чоловікові, який пограбував помешкання тимчасово повіреного у справах Франції у Києві, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.
За інформацією прокуратури, під час слідства встановлено, що 22-річний громадянин України, діючи у змові з невстановленими особами, виготовив дублікат ключа від квартири в будинку по вул. Михайлівській в Києві, в якій проживав тимчасовий повірений посольства Французької республіки в Україні разом з дружиною.
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“Дочекавшись слушного моменту, зловмисник проник до квартири за допомогою дубліката ключа та викрав майно потерпілого на загальну суму близько 740 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.
Прокуратура встановила особу, ним виявився раніше судимий, 22-річний громадянин України, уродженець міста Шахтарськ Донецької області.
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На сьогодні зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 185 (таємне, за попередньою змовою групою осіб, викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло) КК України та вирішуватися питання про обрання йому запобіжного заходу.