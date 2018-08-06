В Киеве подорожали хлеб, алкоголь и масло
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. С начала года в Киеве подорожал определенный перечень социальных продуктов питания. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В частности, выросли цены на хлеб - в среднем на 10,1%. Также, подорожало масло сливочное - на 4,1%, молоко - на 3,5%, масло подсолнечное - на 1,3%, макаронные изделия - на 5,3%.
При этом, подешевели сахар и яйца - на 4,9% и 9,4% соответственно.
Алкоголь и сигареты в среднем подорожали на 9,4%.
Как писал УНН, осенью эксперты прогнозируют очередное подорожание алкогольной продукции.
Вместе с тем, специалисты отмечают, что рост цен на водочные напитки - экономически обоснован и обусловлен просмотром МРЦ.
А в идеале, повышение МРЦ должно происходить сразу, как только меняется цена спирта и растут акцизные ставки, объясняет глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.
А в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк действительно были повышены: на 20% - с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.