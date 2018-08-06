У Києві подорожчали хліб, алкоголь і масло
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. З початку року у Києві подорожчав певний перелік соціальних продуктів харчування. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Зокрема, зросли ціни на хліб — в середньому на 10,1%. Також, подорожчало масло вершкове - на 4,1%, молоко - на 3,5%, олія соняшникова - на 1,3%, макаронні вироби - на 5,3%.
При цьому, подешевшали цукор і яйця - на 4,9% та 9,4% відповідно.
Алкоголь та сигарети в середньому подорожчали на 9,4%.
Як писав УНН, восени експерти прогнозують чергове подорожчання алкогольної продукції.
Разом з тим, фахівці наголошують на тому, що ріст цін на горілчані напої - економічно обґрунтований і зумовлений переглядом МРЦ.
А в ідеалі, підвищення МРЦ має відбуватися одразу, як тільки змінюється ціна спирту та зростають акцизні ставки, пояснює глава ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.
А у 2018 році ставки акцизного податку на коньяк дійсно були підвищені: на 20% — з 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.