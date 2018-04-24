В Киеве планируют повысить стоимость проезда

“Столичная власть рассматривает возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте общего пользования, однако об окончательных цифрах можно будет говорить только после тщательного изучения этого вопроса, учитывая экономическую обоснованность. Кроме того, соответствующий проект распоряжения обязательно будет вынесен на общественное обсуждение для изучения мнения киевлян”, - сказал Поворозник, комментируя информацию о возможном двукратном повышении тарифов на проезд с 15 июля 2018 года.

Он также добавил, что даже в случае изменения стоимости проезда, льготники и дальше смогут пользоваться соответствующими преференциями.

Поворозник напомнил, что тариф на проезд в том числе состоит и из себестоимости перевозки, а это — зарплата работников транспортных предприятий, затраты на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, обслуживание и ремонт подвижного состава.

Напомним, во Львове горисполком согласовал повышение стоимости проезда в электротранспорте. С 16 апреля стоимость одноразового проезда в троллейбусе и трамвае составляет пять гривен.