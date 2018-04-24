У Києві планують підвищити вартість проїзду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Столична влада ретельно вивчає доцільність підвищення тарифів на проїзд. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, коментуючи інформацію про підвищення цін на проїзд, що з’явилася у ЗМІ, передає УНН з посиланням на повідомлення КМДА.
“Столична влада розглядає можливість підвищення вартості проїзду у громадському транспорті загального користування, однак про остаточні цифри можна буде говорити лише після ретельного вивчення цього питання, враховуючи економічну обґрунтованість. Крім того, відповідний проект розпорядження обов’язково буде винесено на громадське обговорення для вивчення думки киян”, — сказав Поворозник, коментуючи інформацію про можливе двократне підвищення тарифів на проїзд з 15 липня 2018 року.
Він також додав, що навіть у разі зміни вартості проїзду, пільговики й надалі зможуть користуватись відповідними преференціями.
Поворозник нагадав, що тариф на проїзд у тому числі складається і з собівартості перевезення, а це — зарплата працівників транспортних підприємств, витрати на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, обслуговування та ремонт рухомого складу.
Нагадаємо, у Львові міськвиконком погодив підняття вартості проїзду в електротранспорті. З 16 квітня вартість одноразового проїзду в тролейбусі та трамваї становить п’ять гривень.