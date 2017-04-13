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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79400 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111624 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169917 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124980 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122003 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115314 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106190 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107384 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103831 просмотра

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В Киеве планируют ограничить продажу алкоголя во время Евровидения

В Киеве планируют ограничить продажу алкоголя во время Евровидения

Киев  •  УНН

 • 11643 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики депутаты поддержали обращение Национальной полиции Украины о запрете продажи спиртного во время проведения песенного конкурса "Евровидение-2017", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

“В соответствии с предложениями Национальной полиции Украины ограничения предусматриваются с 4 мая по 15 мая на территории, прилегающей к Еврогородка, и с 8 по 13 мая на территории вокруг Международного выставочного центра”, — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что запрет будет распространяться на продажу пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и вин столовых в пределах отдельных территорий Киева для минимизации рисков возникновения правонарушений во время Евровидения-2017.

Комиссия по торговле решила поручить Департамента промышленности исполнительного органа Киевсовета (КГГА) подготовить соответствующее распоряжение.

Как сообщал УНН, в КГГА рассказали о ходе подготовки столицы к Евровидению-2017.

Также, стало известно, какие улицы Киева перекроют во время Евровидения.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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