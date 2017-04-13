В Киеве планируют ограничить продажу алкоголя во время Евровидения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики депутаты поддержали обращение Национальной полиции Украины о запрете продажи спиртного во время проведения песенного конкурса "Евровидение-2017", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
“В соответствии с предложениями Национальной полиции Украины ограничения предусматриваются с 4 мая по 15 мая на территории, прилегающей к Еврогородка, и с 8 по 13 мая на территории вокруг Международного выставочного центра”, — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что запрет будет распространяться на продажу пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и вин столовых в пределах отдельных территорий Киева для минимизации рисков возникновения правонарушений во время Евровидения-2017.
Комиссия по торговле решила поручить Департамента промышленности исполнительного органа Киевсовета (КГГА) подготовить соответствующее распоряжение.
Как сообщал УНН, в КГГА рассказали о ходе подготовки столицы к Евровидению-2017.
Также, стало известно, какие улицы Киева перекроют во время Евровидения.