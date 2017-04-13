У Києві планують обмежити продаж алкоголю під час Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики депутати підтримали звернення Національної поліції України щодо заборони продажу спиртного під час проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”, передає УНН з посиланням на прес-службу Київради.
“Відповідно до пропозицій Національної поліції України обмеження передбачаються з 4 травня до 15 травня на території, прилеглій до Євромістечка, та з 8 до 13 травня на території довкола Міжнародного виставкового центру”, — повідомляє прес-служба.
Зазначається, що заборона розповсюджуватиметься на продаж пива (окрім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових у межах окремих територій Києва для мінімізації ризиків виникнення правопорушень під час Євробачення-2017.
Комісія з питань торгівлі вирішила доручити Департаменту промисловості виконавчого органу Київради (КМДА) підготувати відповідне розпорядження.
Як повідомляв УНН, у КМДА розповіли про хід підготовки столиці до Євробачення-2017.
Також, стало відомо, які вулиці Києва перекриють під час Євробачення.