В Киеве подозреваемого в изнасиловании молодой женщины арестовали без права внесения залога
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Мужчина, которого подозревают в изнасиловании молодой женщины, взят под стражу без возможности внесения залога. Об этом информирует Киевская городская прокуратура, передает УНН.
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"По ходатайству Дарницкой окружной прокуратуры города Киева суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, задержанному по подозрению в изнасиловании 25-летней девушки и незаконном удержании против ее воли", - говорится в сообщении.
Детали
Сейчас в Дарницком районном суде города Киева на это время продолжается рассмотрение обвинительного акт в отношении этого же мужчины за совершение аналогичного преступления, в рамках которого судом ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 40 тыс. гривен, которую последний внес.
Продолжаются следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств совершения преступления. Досудебное расследование осуществляет Дарницкое управление полиции ГУ НП в г. Киеве.
Напомним
20 января стало известно, что в Киеве 62-летний мужчина в течение двух дней удерживал и насиловал 25-летнюю девушку, обманом заведя потерпевшую в свой дом.
По данным следствия, 16 января 2022 года злоумышленник путем обмана завел потерпевшую в свой дом, где в течение двух дней удерживал против ее воли и насиловал. Поскольку девушка пыталась сопротивляться, мужчина применял к ней физическое насилие, наносил телесные повреждения, душил, поджигал ей волосы.
18 января 2022 года злоумышленник отпустил девушку. После этого она сразу обратилась в правоохранительные органы.
Принятыми оперативно-розыскными мерами нападавшего удалось установить и задержать. Им оказался 62-летний уроженец города Умань Черкасской области.