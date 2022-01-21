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В Киеве подозреваемого в изнасиловании молодой женщины арестовали без права внесения залога

В Киеве подозреваемого в изнасиловании молодой женщины арестовали без права внесения залога

Киев • УНН

 • 20329 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Мужчина, которого подозревают в изнасиловании молодой женщины, взят под стражу без возможности внесения залога. Об этом информирует Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Цитата

"По ходатайству Дарницкой окружной прокуратуры города Киева суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, задержанному по подозрению в изнасиловании 25-летней девушки и незаконном удержании против ее воли", - говорится в сообщении.

Детали

Сейчас в Дарницком районном суде города Киева на это время продолжается рассмотрение обвинительного акт в отношении этого же мужчины за совершение аналогичного преступления, в рамках которого судом ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 40 тыс. гривен, которую последний внес.

Продолжаются следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств совершения преступления. Досудебное расследование осуществляет Дарницкое управление полиции ГУ НП в г. Киеве.

Напомним

20 января стало известно, что в Киеве 62-летний мужчина в течение двух дней удерживал и насиловал 25-летнюю девушку, обманом заведя потерпевшую в свой дом.

По данным следствия, 16 января 2022 года злоумышленник путем обмана завел потерпевшую в свой дом, где в течение двух дней удерживал против ее воли и насиловал. Поскольку девушка пыталась сопротивляться, мужчина применял к ней физическое насилие, наносил телесные повреждения, душил, поджигал ей волосы.

18 января 2022 года злоумышленник отпустил девушку. После этого она сразу обратилась в правоохранительные органы.

Принятыми оперативно-розыскными мерами нападавшего удалось установить и задержать. Им оказался 62-летний уроженец города Умань Черкасской области.

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