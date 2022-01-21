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Шахед-136

У Києві підозрюваного у зґвалтуванні молодої жінки арештували без права внесення застави

У Києві підозрюваного у зґвалтуванні молодої жінки арештували без права внесення застави

Київ • УНН

 • 20331 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні молодої жінки, взято під варту без можливості внесення застави. Про це інформує Київська міська прокуратура, передає УНН.

Цитата

"За клопотанням Дарницької окружної прокуратури міста Києва суд обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, затриманому за підозрою у зґвалтуванні 25-річної дівчини та незаконному утриманні проти її волі", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Наразі у Дарницькому районному суді м. Києва на цей час триває розгляд обвинувального акт відносно цього ж чоловіка за скоєння аналогічного злочину, в межах якого судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у сумі 40 тис. гривень, яку останній вніс.

Тривають слідчі дії, спрямовані на дослідження всіх обставин вчинення злочину. Досудове розслідування здійснює Дарницьке управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Нагадаємо

20 січня стало відомо, що у Києві 62-річний чоловік впродовж двох днів утримував та ґвалтував 25-річну дівчину, обманом завівши потерпілу до свого помешкання.

За даними слідства, 16 січня 2022 року зловмисник шляхом обману завів потерпілу до свого помешкання, де протягом двох днів утримував проти її волі та ґвалтував. Оскільки дівчина намагалася чинити опір, чоловік застосовував до неї фізичне насильство, наносив тілесні ушкодження, душив, підпалював їй волосся.

18 січня 2022 року зловмисник відпустив дівчину. Після цього вона одразу звернулася до правоохоронних органів.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами нападника вдалося встановити та затримати. Ним виявився 62-річний уродженець міста Умань Черкаської області.

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