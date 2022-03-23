В Киеве под вражеским обстрелом погибла русская журналистка

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"Женщина погибла под обстрелом в Киеве в ходе исполнения редакционного задания. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы Украины и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб ещё один гражданский, двое сопровождавших её людей ранены и госпитализированы", - написал Геращенко.

Издание The Insider подтвердило смерть Оксаны Баулиной под обстрелом в Киеве.

"До прихода в The Insider Оксана работала в "Фонде борьбы с коррупцией". После внесения организации в список экстремистских она вынуждена была уехать из России. В качестве корреспондента Оксана поехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева", - сообщает издание.

Дополнение

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что враг продолжает обстреливать столицу - недавно обстрелу подверглась парковка торгового центра в Подольском районе.

В скорее в Подольском районе Киева оккупанты совершили минометный обстрел по жилому кварталу.