В Киеве оккупанты совершили минометный обстрел по жилому кварталу, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Сегодня в Подольском районе Киева оккупанты совершили минометный обстрел по жилому кварталу. Правоохранители документируют последствия попадания вражеского снаряда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
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"Сегодня, 23 марта, в Подольском районе столицы враг произвел минометный обстрел по жилому кварталу. На место немедленно прибыли спасатели ГСЧС, следственно-оперативная группа полиции и профильные службы", - говорится в сообщении.
Детали
В полиции сообщили, что в настоящее время известно, что есть пострадавшие, информация уточняется. Так, полицейские документируют последствия попадания вражеского снаряда.
Дополнение
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что враг продолжает обстреливать столицу - недавно обстрелу подверглась парковка торгового центра в Подольском районе.