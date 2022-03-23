В Киеве оккупанты совершили минометный обстрел по жилому кварталу, есть пострадавшие

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"Сегодня, 23 марта, в Подольском районе столицы враг произвел минометный обстрел по жилому кварталу. На место немедленно прибыли спасатели ГСЧС, следственно-оперативная группа полиции и профильные службы", - говорится в сообщении.

Детали

В полиции сообщили, что в настоящее время известно, что есть пострадавшие, информация уточняется. Так, полицейские документируют последствия попадания вражеского снаряда.

Дополнение

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что враг продолжает обстреливать столицу - недавно обстрелу подверглась парковка торгового центра в Подольском районе.