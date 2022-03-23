Окупанти обстріляли парковку столичного ТЦ: одна людина загинула, двох - госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Ворог продовжує обстрілювати столицю - буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко і додав, що є жертва, передає УНН.
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"Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували", - повідомив Кличко.
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