Оккупанты обстреляли парковку столичного ТЦ: один человек погиб, двоих госпитализировали

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"Враг продолжает обстреливать столицу. Буквально недавно обстрелу подверглась парковка торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двух пострадавших госпитализировали", - сообщил Кличко.

Ранее

23 марта российские оккупанты снова обстреляли Киев - в двух районах, в частности, утром - Шевченковский, загорелись жилые дома, 4 человека травмированы.