Оккупанты обстреляли парковку столичного ТЦ: один человек погиб, двоих госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Враг продолжает обстреливать столицу - буквально недавно обстрелу подверглась парковка торгового центра в Подольском районе. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко и добавил, что есть жертва, передает УНН.
Цитата
"Враг продолжает обстреливать столицу. Буквально недавно обстрелу подверглась парковка торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двух пострадавших госпитализировали", - сообщил Кличко.
Ранее
23 марта российские оккупанты снова обстреляли Киев - в двух районах, в частности, утром - Шевченковский, загорелись жилые дома, 4 человека травмированы.