Ворог зранку знову обстріляв Київ: загорілися житлові будинки, 4 людей травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Російські окупанти знову обстріляли Київ - у двох районах, зокрема, зранку - Шевченківський, загорілися житлові будинки, 4 людей травмовані. Про це повідомили у КМДА, пише УНН.
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"Ворог знову обстріляв Київ – пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах", - сказано у повідомленні.
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Як вказано, обстрілів зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки.
Крім того, зранку обстрілу зазнав Шевченківський район.
"На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загорання кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється", - додали у КМДА.
Раніше
22 березня внаслідок обстрілу російськими окупантами Оболонського району Києва померла одна людина, ще троє отримали поранення.