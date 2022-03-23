Враг утром снова обстрелял Киев: загорелись жилые дома, 4 человека травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Российские оккупанты снова обстреляли Киев - в двух районах, в частности, утром - Шевченковский, загорелись жилые дома, 4 человека травмированы. Об этом сообщили в КГГА, пишет УНН.
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"Враг снова обстрелял Киев - повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах", - сказано в сообщении.
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Как указано, обстрелам подвергся торговый центр, дома частного сектора и многоэтажек. Пожары ликвидированы, пострадавших не обнаружено. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома.
Кроме того, утром обстрелу подвергся Шевченковский район.
"На месте работают спасатели и медики. Сейчас есть возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. Четверо людей травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений - уточняется", - добавили в КГГА.
Ранее
22 марта в результате обстрела российскими оккупантами Оболонского района Киева умер один человек, еще трое получили ранения.