У Києві окупанти здійснили мінометний обстріл по житловому кварталу, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні у Подільському районі Києва окупанти здійснили мінометний обстріл по житловому кварталу. Правоохоронці документують наслідки потрапляння ворожого снаряду. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
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"Сьогодні, 23 березня, у Подільському районі столиці ворог здійснив мінометний обстріл по житловому кварталу. На місце негайно прибули рятувальники ДСНС, слідчо-оперативна група поліції та профільні служби", - йдеться в повідомленні.
Деталі
У поліції повідомили, що на даний час відомо, що є постраждалі, інформація уточнюється. Так, поліцейські документують наслідки потрапляння ворожого снаряду.
Доповнення
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ворог продовжує обстрілювати столицю - нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі.