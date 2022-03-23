У Києві під ворожим обстрілом загинула російська журналістка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Києві під ворожим обстрілом в ході виконання редакційного завдання загинула журналістка російського видання The Insider Оксана Бауліна. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
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"Жінка загинула під обстрілом у Києві в ході виконання редакційного завдання. Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці України і потрапила під новий ракетний обстріл. З нею загинув ще один цивільний, двоє супроводжуючих її людей поранені і госпіталізовані", - написав Геращенко.
Видання The Insider підтвердило смерть Оксани Бауліної під обстрілом у Києві.
"До приходу в The Insider Оксана працювала в "Фонді боротьби з корупцією". Після внесення організації до списку екстремістських вона змушена була виїхати з Росії. В якості кореспондента Оксана поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва", - повідомляє видання.
Доповнення
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ворог продовжує обстрілювати столицю - нещодавно обстрілу піддалася парковка торгового центру в Подільському районі.
У Подільському районі Києва окупанти здійснили мінометний обстріл по житловому кварталу.