В Киеве во время новогодних праздников будет курсировать ретропоезд

В пресс-службе отметили, что поезд отправится в 13:45 со станции Киев-Пассажирский.

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"Во время путешествия ретропоезд, который поведет паровоз Эр 787-46, пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность - здание депо Киев-Московский, которое в свое время было основным для грузовых паровозов. За почти два с половиной часа ретропоезд сделает кольцо через Петровку, Дарницу, Выдубичи", - говорится в сообщении.

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Прибытие на станцию ​​Киев-Пассажирский планируется в 16:15.

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Также желающие могут посетить выставку исторического подвижного состава на станции Киев-Пассажирский, расположенной у 14-го пути. Здесь можно осмотреть паровозы разных серий, уникальные тепловоз ТЭ3 и электровоз ЧС4, пассажирские вагоны-салоны построения первой половины ХХ века и специальную технику.