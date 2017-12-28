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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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В Киеве во время новогодних праздников будет курсировать ретропоезд

Киев • УНН

 • 14191 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Киевляне и гости столицы во время новогодних праздников смогут проехать столицей Украины на ретропоезде. Отправиться в путешествие Киевским железнодорожным кольцом могут все желающие уже в субботу, 30 декабря, а также 6, 7, 8, 14 и 19 января, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В Киеве во время новогодних праздников будет курсировать ретропоезд

В пресс-службе отметили, что поезд отправится в 13:45 со станции Киев-Пассажирский.

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"Во время путешествия ретропоезд, который поведет паровоз Эр 787-46, пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность - здание депо Киев-Московский, которое в свое время было основным для грузовых паровозов. За почти два с половиной часа ретропоезд сделает кольцо через Петровку, Дарницу, Выдубичи", - говорится в сообщении.

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Прибытие на станцию ​​Киев-Пассажирский планируется в 16:15.

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Также желающие могут посетить выставку исторического подвижного состава на станции Киев-Пассажирский, расположенной у 14-го пути. Здесь можно осмотреть паровозы разных серий, уникальные тепловоз ТЭ3 и электровоз ЧС4, пассажирские вагоны-салоны построения первой половины ХХ века и специальную технику.

Украинские Национальные Новости

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