У Києві під час новорічних свят курсуватиме ретропоїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кияни і гості столиці під час новорічних свят зможуть проїхати столицею України ретропоїздом. Вирушити ним у подорож Київським залізничним кільцем можуть усі охочі вже в суботу, 30 грудня, а також 6, 7, 8, 14 та 19 січня, передає УНН із посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.
У прес-службі відзначили, що поїзд вирушить о 13:45 зі станції Київ-Пасажирський.
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“Під час подорожі ретропоїздом, який поведе паровоз Эр 787-46, пасажири зможуть помилуватися краєвидами столиці та Дніпром, побачити вантажні та пасажирські станції, локомотивні депо, історичну пам’ятку — будівлю депо Київ-Московський, яке свого часу було основним для вантажних паровозів. За майже дві з половиною години ретропоїзд зробить кільце через Петрівку, Дарницю, Видубичі”, — йдеться у повідомленні.
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Прибуття на станцію Київ-Пасажирський планується о 16:15.
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Також охочі можуть відвідати виставку історичного рухомого складу на станції Київ-Пасажирський, що розташована біля 14-ї колії. Тут можна оглянути паровози різних серій, унікальні тепловоз ТЭ3 та електровоз ЧС4, пасажирські вагони-салони побудови першої половини ХХ сторіччя та спеціальну техніку.