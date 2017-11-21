В Киеве переименуют сквер и поставят новый памятник

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 12181 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 44810 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 65268 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 72619 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 74726 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61556 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 99151 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100718 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 130638 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Киеве переименуют сквер и поставят новый памятник

В Киеве переименуют сквер и поставят новый памятник

Киев  •  УНН

 • 16927 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Киевский городской совет на пленарном заседании принял решение о переименовании сквера имени Косиора Шевченковского района в сквер имени Петра Полковника (Болбочана), а также установления памятника Петру Полковнику. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Так, за решение проголосовали 85 депутатов, против - не было, воздержался - 1.

На заседании также присутствовал выдающийся историк и исследователь Роман Коваль.

"Петр Болбочан - это человек, у которого за всю украинскую историю было наибольше побед над врагами Украины. И сегодня, в век украинской революции, не почтить этого человека было бы просто грехом", - заявил Коваль.

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