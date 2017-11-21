В Киеве переименуют сквер и поставят новый памятник
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Киевский городской совет на пленарном заседании принял решение о переименовании сквера имени Косиора Шевченковского района в сквер имени Петра Полковника (Болбочана), а также установления памятника Петру Полковнику. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так, за решение проголосовали 85 депутатов, против - не было, воздержался - 1.
На заседании также присутствовал выдающийся историк и исследователь Роман Коваль.
"Петр Болбочан - это человек, у которого за всю украинскую историю было наибольше побед над врагами Украины. И сегодня, в век украинской революции, не почтить этого человека было бы просто грехом", - заявил Коваль.
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