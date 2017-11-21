У Києві перейменують сквер і поставлять новий пам'ятник
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Київська міська рада на пленарному засіданні прийняла рішення про перейменування скверу імені Косіора Шевченківського району в сквер імені Петра Полковника (Болбочана), а також встановлення пам'ятника Петру Полковнику. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, за рішення проголосували 85 депутатів, проти - не було, утримався - 1.
На засіданні також був присутній видатний історик і дослідник Роман Коваль.
"Петро Болбочан - це людина, у якої за всю українську історію було найбільше перемог над ворогами України. І сьогодні, в століття української революції, не вшанувати цього чоловіка було б просто гріхом", - заявив Коваль.
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