В Киеве перенесли переход на е-билет в транспорте на июль
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Киеве отложили обязательное введение в эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском транспорте до 1 июля 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Внести в распоряжение исполнительного органа КГГА от 26 октября 2018 года № 1934 “О введении в опытную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности такие изменения... В подпункте 2.2 слова и цифры “до 1 января 2021 года” заменить словами и цифрами “до 1 июля 2021 года”, — указано в сообщении.
Напомним, что ввод в эксплуатацию-билета переносили уже несколько раз. Так, в 2019 году его перенесли на полгода, а предыдущие изменения предусматривали его внедрения до 1 января 2021 года.