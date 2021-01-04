У Києві перенесли перехід на е-квиток у транспорті на липень

"Унести до розпорядження виконавчого органу КМДА від 26 жовтня 2018 року № 1934 “Про введення у дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності такі зміни... У підпункті 2.2 слова та цифри “до 1 січня 2021 року” замінити словами та цифрами “до 1 липня 2021 року”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, що введення в експлуатацію-квитка переносили вже декілька разів. Так, у 2019 році його перенесли на півроку, а попередні зміни передбачали його впровадження до 1 січня 2021 року.