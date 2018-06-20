В Киеве перед венгерским посольством провели акцию протеста против вмешательства правительства Венгрии в дела Украины

Около 70 активистов Киевской Волонтерской Сотни требовали от Венгрии прекратить недружественную политику и действия против Украины.

В частности, по их словам, прекратить финансировать и поддерживать антигосударственные мероприятия в Украине, раздавать гражданам Украины венгерские паспорта и агитировать за обучение закарпатских украинцев на венгерском языке, сообщает издание.

"На нашей богом данной земле будет только один язык – это украинский. Венгерские школы должны быть, но только в самой Венгрии! В Украине дети будут учиться только на родном языке – украинском!", - пояснили организаторы акции.

К посольству протестующие принесли чучело, символизирующее премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Участники акции пытались сначала поджечь чучело, а затем бросили его на землю и растоптали.

Издание также опубликовало видео с места событий.