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У Києві перед угорським посольством провели акцію протесту проти втручання уряду Угорщини в справи України

У Києві перед угорським посольством провели акцію протесту проти втручання уряду Угорщини в справи України

Київ • УНН

 • 4532 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У Києві перед посольством республіки Угорщина сьогодні громадські активісти провели акцію протесту проти втручання уряду Угорщини в справи України. Про це повідомляє " 112 Україна ", передає УНН.

Близько 70 активістів Київської Волонтерської Сотні вимагали від Угорщини припинити недружню політику і дії проти України.

Зокрема, за їхніми словами, припинити фінансувати і підтримувати антидержавні заходи в Україні, роздавати громадянам України угорські паспорти і агітувати за навчання закарпатських українців на угорській мові, повідомляє видання.

"На нашій богом даній землі буде тільки одна мова - це українська. Угорські школи повинні бути, але тільки в самій Угорщині! В Україні діти вчитимуться тільки на рідній мові - українською!", - пояснили організатори акції.

До посольства протестувальники принесли опудало, що символізує прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Учасники акції намагалися спочатку підпалити опудало, а потім кинули його на землю і розтоптали.

Видання також опублікувало відео з місця подій.

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