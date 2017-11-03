В Киеве охранник убил коллегу из-за политических взглядов

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60938 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 129302 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107489 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110031 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108163 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100992 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105728 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102694 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 146791 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Киеве охранник убил коллегу из-за политических взглядов

В Киеве охранник убил коллегу из-за политических взглядов

Киев  •  УНН

 • 11178 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Охранник частного предприятия убил своего коллегу из-за разногласий в политических взглядах. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"Предварительно мы установили, что между мужчинами-пенсионерами, которые работали и жили на фирме, возник конфликт на политическую тему. Уроженец Черниговской области обидно высказывался в адрес своего коллеги. Дончанин, когда закончились аргументы, ударил оппонента обухом топора по голове, а после нанес многочисленные ножевые ранения. После совершенного позвонил коллеге, который и сообщил о происшествии руководству предприятия и правоохранителям", - рассказал и.о. начальника Деснянского управления полиции Александр Плешков.

По информации правоохранителей на месте происшествия они обнаружили 65-летнего уроженца Донецкой области с резаной раной руки. Одежда, обувь и руки мужчины тоже были в крови, а на полу в комнате лежал 69-летний убитый с телесными повреждениям и без признаков жизни.

На теле потерпевшего полицейские насчитали 12 ножевых ранений туловища, шеи и рубленые раны лица. С места происшествия изъяты нож и 2 топора.

Следственным отделом Деснянского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, и начато уголовное производство.
Донетчанина задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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