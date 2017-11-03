В Киеве охранник убил коллегу из-за политических взглядов

"Предварительно мы установили, что между мужчинами-пенсионерами, которые работали и жили на фирме, возник конфликт на политическую тему. Уроженец Черниговской области обидно высказывался в адрес своего коллеги. Дончанин, когда закончились аргументы, ударил оппонента обухом топора по голове, а после нанес многочисленные ножевые ранения. После совершенного позвонил коллеге, который и сообщил о происшествии руководству предприятия и правоохранителям", - рассказал и.о. начальника Деснянского управления полиции Александр Плешков.

По информации правоохранителей на месте происшествия они обнаружили 65-летнего уроженца Донецкой области с резаной раной руки. Одежда, обувь и руки мужчины тоже были в крови, а на полу в комнате лежал 69-летний убитый с телесными повреждениям и без признаков жизни.

На теле потерпевшего полицейские насчитали 12 ножевых ранений туловища, шеи и рубленые раны лица. С места происшествия изъяты нож и 2 топора.

Следственным отделом Деснянского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, и начато уголовное производство.

Донетчанина задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.