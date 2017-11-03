У Києві охоронець вбив колегу через політичні погляди

"Попередньо ми встановили, що між чоловіками-пенсіонерами, які працювали та жили на фірмі, виник конфлікт на політичну тему. Уродженець Чернігівщини образливо висловлювався на адресу свого колеги. Донеччанин, коли закінчилися аргументи, вдарив опонента обухом сокири у голову, а після наніс чисельні ножові поранення. Після скоєного зателефонував колезі, який й повідомив про подію керівництву підприємства і правоохоронцям", - розповів в.о. начальника Деснянського управління поліції Олександр Плєшков.

За інформацією правоохоронців на місці події вони виявили 65-річного уродженця Донецької області із різаною раною руки. Одяг, взуття та руки чоловіка теж були у крові, а на підлозі у кімнаті лежав 69-річний уродженець Чернігівщини із тілесними ушкодженням та без ознак життя.

На тілі потерпілого поліцейські нарахували 12 ножових поранень тулуба, шиї та рубані рани обличчя. З місця події вилучено ніж і 2 сокири.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, та розпочато кримінальне провадження.

Донетчанина затримали. Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.