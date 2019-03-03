В Киеве объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В понедельник, 4 марта, в Киеве ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. Об этом УНН сообщили в Украинском Гидрометцентре.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности по Киеву: 4 марта порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Кроме того, 4 марта в Киевской области также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
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Как сообщал УНН, по прогнозу синоптиков, на следующей неделе морозы будут только ночью.
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Напомним, что в Украине сегодня, 3 марта, ожидается погода без осадков, температура воздуха будет колебаться от 11-15 градусов мороза ночью до 3-7 градусов тепла днем.