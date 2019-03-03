В Киеве объявили штормовое предупреждение

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 25847 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 117076 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120476 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122925 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121782 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153259 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117246 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141241 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145156 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130489 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Киеве объявили штормовое предупреждение

В Киеве объявили штормовое предупреждение

Киев  •  УНН

 • 20306 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. В понедельник, 4 марта, в Киеве ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. Об этом УНН сообщили в Украинском Гидрометцентре.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности по Киеву: 4 марта порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, 4 марта в Киевской области также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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Как сообщал УНН, по прогнозу синоптиков, на следующей неделе морозы будут только ночью.

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Напомним, что в Украине сегодня, 3 марта, ожидается погода без осадков, температура воздуха будет колебаться от 11-15 градусов мороза ночью до 3-7 градусов тепла днем.

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