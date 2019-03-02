Перша неділя весни буде без опадів, вночі морози

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КИЇВ. 2 березня. УНН. В Україні у неділю, 3 березня, очікується погода без опадів, температура повітря коливатиметься від 11-15 градусів морозу уночі до 3-7 градусів тепла вдень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"3 березня в Україні без опадів", - вказали синоптики.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, на Сумщині та Чернігівщині подекуди 12-15° морозу, вдень 2-7° тепла, на Лівобережжі від 2° морозу до 3° тепла.

Нагадаємо, на наступному тижні морози будуть тільки вночі.

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