Перша неділя весни буде без опадів, вночі морози
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. В Україні у неділю, 3 березня, очікується погода без опадів, температура повітря коливатиметься від 11-15 градусів морозу уночі до 3-7 градусів тепла вдень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"3 березня в Україні без опадів", - вказали синоптики.
Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-11° морозу, на Сумщині та Чернігівщині подекуди 12-15° морозу, вдень 2-7° тепла, на Лівобережжі від 2° морозу до 3° тепла.
Нагадаємо, на наступному тижні морози будуть тільки вночі.