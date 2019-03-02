Перша неділя весни буде без опадів, вночі морози

КИЇВ. 2 березня. УНН. В Україні у неділю, 3 березня, очікується погода без опадів, температура повітря коливатиметься від 11-15 градусів морозу уночі до 3-7 градусів тепла вдень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.