Первое воскресенье весны будет без осадков, ночью морозы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Украине в воскресенье, 3 марта, ожидается погода без осадков, температура воздуха будет колебаться от 11-15 градусов мороза ночью до 3-7 градусов тепла днем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"3 марта в Украине без осадков", - указали синоптики.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11° мороза, в Сумской и Черниговской областях местами 12-15° мороза, днем 2-7° тепла, на Левобережье от 2° мороза до 3° тепла.
Напомним, на следующей неделе морозы будут только ночью.