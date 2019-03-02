Первое воскресенье весны будет без осадков, ночью морозы

"3 марта в Украине без осадков", - указали синоптики.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, в Сумской и Черниговской областях местами 12-15° мороза, днем 2-7° тепла, на Левобережье от 2° мороза до 3° тепла.

Напомним, на следующей неделе морозы будут только ночью.