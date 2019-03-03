У Києві оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У понеділок 4 березня, у Києві очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження. Про це УНН повідомили в Українському Гідрометцентрі.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища I рівня небезпечності по Києву: 4 березня пориви вітру 15-20м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Крім того, 4 березня у Київській області також очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
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Як повідомляв УНН, за прогнозом синоптиків, на наступному тижні морози будуть тільки вночі.
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Нагадаємо, що в Україні сьогодні, 3 березня, очікується погода без опадів, температура повітря коливатиметься від 11-15 градусів морозу уночі до 3-7 градусів тепла вдень.