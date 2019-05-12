В Киеве объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Киеве объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"В ближайшие 3 часа и до конца суток 12 мая гроза. (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
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Как сообщал УНН, 12-14 мая, в большинстве областей, во вторник в западной и северной части преимущественно в дневные часы местами кратковременные дожди, грозы.
Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках .
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